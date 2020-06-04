Полиция проводит усиленные проверки в административном районе Ачапняк

Подразделения внешней службы Полиции Армении продолжают работу в чрезвычайном режиме по всей территории республики.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении, параллельно с этим в разных административных районах проводятся специальные мероприятия, обеспечивающие эффективный контроль за выполнением требований решений комендатуры.

“В целом по фактам нарушения правового режима чрезвычайного положения по сей день составлено 21 612 протоколов, в ходе службы в чрезвычайном режиме 3 июня было выявлено 870 случаев нарушений. По фактам всех нарушений были составлены соответствующие протоколы. Сегодня с раннего утра в рамках службы в чрезвычайном режиме проводятся усиленные проверки в административном районе столицы Ачапняк. В рамках усиленной службы на всей территории республики установлены контрольно-пропускные пункты. Места расположения пропускных пунктов в столице, по необходимости, меняются в разные часы дня и размещаются на участках разных административных районов. Кроме того, наряды полиции, сотрудничая с инспекционными органами, посредством проверок осуществляют эффективный контроль и во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, в местах проведения панихид и похорон, в торговых пунктах и пунктах общественного питания. Уважаемые граждане, служба полиции в чрезвычайном режиме продолжается, соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения”, - говорится в сообщении полиции.