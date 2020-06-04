В Армении подтверждено 697 случаев COVID-19, 6 новых случаев смерти

В Армении зарегистрировано 697 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Эпидемиологическая ситуация у нас все больше ухудшается. Вчера мы зафиксировали 697 случаев нового коронавируса”, - сказал премьер.

Никол Пашинян также сообщил, что 3 июня от коронавируса скончались 6 человек, есть 9 случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом, однако смерть наступила по иной причине.

Таким образом, по состоянию на 4 июня, число подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 11 221. В общей сложности вследствие коронавируса зарегистрировано 176 летальных исходов. Число смертей пациентов, зараженных коронавирусом, но скончавшихся по иной причине составляет 68.

1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом, результаты их тестов на коронавирус были положительными. Семья премьер-министра Армении изолирована в правительственном особняке. Пашинян работает из правительственного особняка.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Норайр Шогикян