Президент Беларуси отправил в отставку правительство страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства, передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

Отмечается также, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у президента Беларуси. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.