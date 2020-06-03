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Президент Беларуси отправил в отставку правительство страны

Президент Беларуси отправил в отставку правительство страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства, передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

Отмечается также, предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у президента Беларуси. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.


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