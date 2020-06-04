Газета “Айастани Анрапетутюн”: Цветущий сад, родная земля, дарящая богатые урожаи

“Двадцать лет назад при финансировании филиала Всеобщего армянского благотворительного союза во Франции начались восстановительные работы в разрушенном войной селе Норашен Гадрутского района. Перестроили несколько полуразрушенных домов, и семьи, которых враг вынудил покинуть собственные очаги, начали возвращаться на родную землю. Село постепенно начало подниматься из пепла, дыхание Норашена восстанавливалось и с криками новорожденных детей. Люди почувствовали себя сильными, полноценными хозяевами своей земли.

На благотворительные средства здесь построено около 4 десятков жилых домов. В качестве помощи спонсоры переселенцам предоставили и скот, для села были приобретены трактор и комбайн. Правительство начало активно содействовать созданию основной инфраструктуры поселка. Норашенцы, несмотря на то, что им предстоит преодолеть еще немало трудностей, довольно оптимистичны в отношении будущего своего села, и инициативы, направленные на обустройство села со стороны государства и меценатов, еще больше обнадеживают их. По словам старосты села Армена Аветисяна, число жителей здесь достигает 150 человек. Все они трудолюбивые люди, знающие цену земли, создающие материальные блага”, - уверяет староста”.

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