Цовинар Амбарцумян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии

Президент Армении Армен Саркисян, принимая в основу предложение премьер-министра, подписал указ о назначении Цовинар Амбарцумян Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Итальянской Республике (резиденция в Риме). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.