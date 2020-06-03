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Цовинар Амбарцумян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии

Цовинар Амбарцумян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Италии

Президент Армении Армен Саркисян, принимая в основу предложение премьер-министра, подписал указ о назначении Цовинар Амбарцумян Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Итальянской Республике (резиденция в Риме). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.


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