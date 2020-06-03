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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-06-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-06-20

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 июня, курс доллара США сократился на 0.11 драмa и составил 482.38 драм. Курс евро вырос на 1.61 драмa и составил 540.89 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.05 драм. Курс британского фунта вырос на 0.97 драмa и составил 607.22 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 26845.78 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 281.71 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 12890.81 драм.


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