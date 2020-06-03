COVID-19. Лидерами среди арабских стран являются Саудовская Аравия и Катар: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 482 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 383 тыс. Излечились 3 млн 089 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 881 тыс 482 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 108 тыс 083. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 558 тыс 237. Число смертей составляет 31 тыс 309. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 432 тыс 277, число летальных исходов – 5 тыс 215.

В Испании число подтвержденных случаев – 287 тыс 012. Число смертности в Испании составило 27 тыс 127.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 277 тыс 985, умерших - 39 тыс 369. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 233 тыс 515 человек, смертность - 33 тыс 530. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 208 тыс 709. Скончались 5 тыс 834 больных.

В Германии – 184 тыс 115 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 676.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 174 тыс 884, смертей - 4 тыс 767.

Число подтвержденных случаев в Турции – 165 тыс 555, скончались 4 тыс 585.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 160 тыс 696. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 012.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на семнадцатом месте. В Китае - 83 тыс 021 инфицированных (днем ранее отмечалось 83 тыс 022 - ред.), вылечились 78 тыс 315 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 800, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 91 тыс 182 подтвержденных случаев. В Катаре 62 тыс 160 подтвержденных случаев, смертность - 45. Число заразившихся в ОАЭ достигло 35 тыс 788, здесь зарегистрировано 269 случаев смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 29 тыс 359 человек, погибших – 230. В Египте – 27 тыс 536 случаев, здесь скончались 1 052 человек. Число инфицированных в Ираке – 7 387, смертность - 235. В Ливане зарегистрировано 1 256 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.