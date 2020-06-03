НС обсудило протокол о передаче другой стране вещественных доказательств по уголовному делу

Национальное собрание Армении обсудило проект закона О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их компонентов, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу. Как передает Арменпресс, проект представил заместитель начальника Полиции Армении Тигран Есаян.

“Целью Протокола является углубление сотрудничества в деле раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также установление порядка передачи наркотиков и оружия, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам”, - сказал Есаян.

В рамках протокола стороны - Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан сотрудничают в вопросах передачи вещественных доказательств, осуществляемых на основе запросов компетентных органов сторон. Компетентные органы сторон направляют, получают запросы, организуют их оперативное и надлежащее выполнение. Запрос может быть полностью или частично отклонен, если запрашиваемая сторона предполагает, что ее исполнение может нанести ущерб ее государственным интересам или противоречит ее национальному законодательству.

Согласно заключению Министерства иностранных дел Армении, ратификация протокола в плане внешней политики Армении целесообразна.

Протокол подписан в 2017 году.

Норайр Шогикян