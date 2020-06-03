Премьер-министру представлены разъяснения о происходящих в сфере гражданской авиации процессах

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в режиме видеоконференции провел совещание, посвященное текущей ситуации и перспективам развития сферы гражданской авиации Армении. В совещании посредством видеосвязи приняла участие также председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Комитета гражданской авиации представила премьер-министру Пашиняну разъяснения в связи с происходящими в сфере процессами. Она доложила, что 12 мая 2020 года состоялось заседание Комитета безопасности полетов ЕС, по итогам которого было принято решение включить зарегистрированных в Армении всех эксплуатантов воздушных судов в Список безопасности полетов ЕС на основе представленных в феврале текущего года замечаний ЕС. Согласно решению Европейской комиссии и Комитета безопасности полетов ЕС, причиной такого решения является ненадлежащий надзор со стороны Комитета гражданской авиации в течение многих лет и проведение неполноценных сертификационных функций. Решением ограничивается право зарегистрированных в Армении эксплуатантов воздушных судов на полеты в Европу (за исключением полетов в целях эвакуации граждан, гуманитарных и медицинских целях). Необходимо отметить, что эти авиакомпании продолжат выполнять рейсы в другие страны. Вместе с тем, решение не повлияет на осуществляемые международными авиакомпаниями рейсы ЕС-Армения и Армения-ЕС. Татевик Ревазян отметила, что после состоявшегося 20-го ноября 2019 года заседания Комитета безопасности полетов ЕС по сей день Комитет гражданской авиации осуществляет серьезные шаги по повышению уровня безопасности полетов в Армении, и вопрос об изменении решения может быть обсужден в ноябре 2022 года. В этом контексте органы ЕС по авиационной сфере приветствовали приверженность правительства Армении повышению уровня безопасности полетов и выразили готовность к сотрудничеству.

Коснувшись представленных разъяснений, премьер-министр отметил, что Комитет гражданской авиации должен в краткие сроки разработать дорожную карту необходимых мер, которые должны быть осуществлены до ноября 2022 года, и график ее реализации. По словам главы правительства, должны быть приняты меры не только для повышения уровня безопасности полетов, но и для повышения конкурентоспособности местной авиации, что позволит развивать гражданскую авиацию в Армении.

В ходе совещания был также обсужден ряд вопросов, связанных с реформами Комитета гражданской авиации Армении. В частности, были затронуты вопросы о привлечении в структуру высококвалифицированных специалистов, шагах в институциональном, законодательном, техническом направлениях, был представлен ряд предложений. Председатель комитета отметила, что в структуре уже проведена инвентаризация и диагностика проблем, в связи с чем разрабатываются решения.

Никол Пашинян поручил председателю Комитета гражданской авиации провести обсуждение с министерством территориального управления и инфраструктур и в течение двух недель представить План действий по реформированию Комитета гражданской авиации.