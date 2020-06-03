Премьер Государственного совета Китая пожелал Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян пожелал премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления от коронавируса. Как передает Арменпресс, Ли Кэцян также отметил, что в борьбе с эпидемией Китай и в дальнейшем готов оказывать Армении помощь.

“С тревогой узнал, что у Вас и у членов Вашей семьи диагностирована коронавирусная болезнь. В этой связи выражаю Вам свою искреннюю поддержку. Желаю Вам и Вашим родным и близким скорейшего выздоровления. Выражаю свою готовность вместе с Вами приложить совместные усилия, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество по многим сферам достигли дальнейших успехов во благо наших стран и народов”, - отметил Ли Кэцян.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что с момента начала эпидемии COVID-19 Китай и Армения твердо поддерживали друг друга, что в полной мере отражает взаимное доверие между двумя странами на высоком уровне и большую дружбу между двумя народами.

“Уверен, что правительство и народ Армении обязательно добьются победы над эпидемией. Китайская сторона и в дальнейшем готова в пределах своих возможностей оказывать Армении содействие в борьбе с коронавирусом”, - говорится в послании премьера Госсовета КНР.

1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом, результаты их тестов на коронавирус были положительными. Семья премьер-министра Армении изолирована в правительственном особняке.

Норайр Шогикян