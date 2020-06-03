В день рождения Хачатуряна его произведения будут звучать в разных местах Еревана

Дом-музей Арама Хачатуряна, претворяя свою миссию популяризации композитора, пользуется всеми возможностями новейших информационных технологий, которые сегодня актуальны и пользуются большим спросом. Дом-музей, в сотрудничестве с имеющей большой опыт в этой сфере организацией “АРЛУПА”, при помощи информационных технологий осуществляет различные программы как в музее, так и за пределами музея.

Как передает Арменпресс, в день рождения Арама Хачатуряна, 6 июня, будет запущен новый совместный проект дома-музея и организации “АРЛУПА”.

По случаю Дня рождения Арама Хачатуряна с 6 июня ереванцев будут ждать сюрпризы в разных местах города. На этот раз Дом-музей и организация “АРЛУПА” предоставят возможность прослушивания 10 произведений композитора.

Загрузив в мобильный телефон бесплатное приложение “АРЛУПА”, и находясь в указанном на карте приложения месте (например, Северный проспект, Площадь Республики, и т.д.), можно будет насладиться бессмертными произведениями композитора. В каждом указанном пункте будет звучать одно произведение. Приложение позволяет также снимать видеоролики и размещать их в социальных сетях.