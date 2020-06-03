Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

В Национальном собрании Армении продолжаются работы четырехдневного заседания. Как передает Арменпресс, 3 июня на голосование будут вынесены законопроекты, обсужденные в предыдущий день, затем депутаты в первом чтении обсудят проекты ряда других законов.

Депутаты в первом чтении обсудят законопроекты О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения Регламент Национального собрания, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об адвокатуре”, О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об актах гражданского состояния”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О военно-промышленном комплексе” и ряд других законопроектов.

В повестке дня также обсуждения годового сообщения “О деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2019 год”, сообщения “О деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения в 2018 - 2019 годах”.

Норайр Шогикян