Европейские индексы - 02-06-20

МОСКВА, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.75% и составил 12021.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.02% и составил 4858.97 пункта, британский FTSE вырос на 0.87% и составил 6220.14 пункта, а российский RTSI вырос на 2.42% и составил 1277.85 пункта.