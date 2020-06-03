Европейские индексы - 02-06-20
МОСКВА, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.75% и составил 12021.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.02% и составил 4858.97 пункта, британский FTSE вырос на 0.87% и составил 6220.14 пункта, а российский RTSI вырос на 2.42% и составил 1277.85 пункта.
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