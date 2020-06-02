Комитет гражданской авиации выступил с заявлением в связи с запретом Еврокомиссии

Решение Европейской комиссии запретить армянским авиакомпаниям совершать полеты в ЕС не повлияет на выполнение рейсов из ЕС в Армению и из Армении в ЕС другими международными авиакомпаниями. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет гражданской авиации, коснувшись запрета Еврокомиссии армянским авиакомпаниям совершать полеты в Европейский Союз.

Комитет напомнил, что 12 мая состоялось заседание Европейской группы по безопасности полетов, в результате которого было принято решение о включении всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Армении, в Список полетной безопасности ЕС. Т.е для. зарегистрированных в Армении эксплуатантов воздушных судов ограничиваются полеты в Европу (за исключением эвакуации граждан, полетов в гуманитарных и медицинских целях).

«Авиакомпании, зарегистрированные в Армении, продолжат выполнять полеты в другие страны. Кроме того, это решение не повлияет на выполнение рейсов других международных авиакомпаний из ЕС в Армению и из Армении в ЕС. По данным Европейской комиссии и Комитета по безопасности полетов ЕС, причиной принятия решения о включении эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Армении, в Список полетной безопасности ЕС является ведение Комитетом гражданской авиации Армении неправильного контроля и неполных функций сертификации в течение многих лет», - говорится в сообщении комитета.

Комитет заверил, что со времени заседания Европейской группы по безопасности полетов 20 ноября 2019 года Комитет гражданской авиации Армении предпринял и продолжает принимать серьезные шаги и необходимые меры для повышения уровня безопасности полетов в Армении. Директор по авиации Еврокомиссии Филипп Корнелис отметил в письме главе Комитета гражданской авиации: «Я был рад видеть и зафиксировать приверженность правительства Республики Армения поддержке Комитета гражданской авиации. Эта поддержка, наряду с вашими профессиональными навыками и способностями, играет важную роль в решении вышеупомянутых проблем».

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, со своей стороны, отметила на своем официальном сайте: «Европейская комиссия при поддержке Агентства по безопасности полетов Европейского Союза готова сотрудничать и способствовать повышению уровня безопасности полетов в Армении».

Комитет сообщает, что авиационные власти стран-членов ЕС также выразили готовность тесно сотрудничать с Комитетом гражданской авиации.

«Дорогие соотечественники,

Будьте уверены, что все проблемы будут решены благодаря совместной работе и усилиям», - говорится в сообщении.