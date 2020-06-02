Решением коменданта фабрика «Глория» будет закрыта на 72 часа

Решением коменданта правового режима чрезвычайного положения, ванадзорская фабрика «Глория» будет закрыта на 72 часа. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее Пашинян разместил фото, на котором видно, как сотрудники фабрики возвращаются домой с работы. Пашинян так подписал фото: “Сотрудники ванадзорской фабрики «Глория» едут домой. Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении”.

Речь идет о нарушении установленных комендатурой противоэпидемических правил.