Решением коменданта фабрика «Глория» будет закрыта на 72 часа
21:40, 2 Июнь, 2020
Решением коменданта правового режима чрезвычайного положения, ванадзорская фабрика «Глория» будет закрыта на 72 часа. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Никол Пашинян.
Ранее Пашинян разместил фото, на котором видно, как сотрудники фабрики возвращаются домой с работы. Пашинян так подписал фото: “Сотрудники ванадзорской фабрики «Глория» едут домой. Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении”.
Речь идет о нарушении установленных комендатурой противоэпидемических правил.
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