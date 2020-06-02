Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении: Пашинян опубликовал фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал фото, на котором видно, как работники фабрики "Глория" в Ванадзоре возвращаются домой с работы.

Как сообщает Арменпресс, премьер сделал такую запись: “Сотрудники ванадзорской фабрики «Глория» едут домой. Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении”.

Речь идет о нарушении установленных комендантом противоэпидемических норм.