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Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении: Пашинян опубликовал фото

Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении: Пашинян опубликовал фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал фото, на котором видно, как работники фабрики "Глория" в Ванадзоре возвращаются домой с работы.

Как сообщает Арменпресс, премьер сделал такую запись: “Сотрудники ванадзорской фабрики «Глория» едут домой. Вот из-за кого и как обеспечиваются рекордные показатели в Армении”.

Речь идет о нарушении установленных комендантом противоэпидемических норм.


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