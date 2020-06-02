Самочувствие зараженных коронавирусной инфекцией Никола Пашиняна и членов его семьи хорошее

Самочувствие зараженных коронавирусной инфекцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов его семьи хорошее. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга 2 июня.

«Мы остаемся изолированными в резиденции премьер-министра. Наше самочувствие хорошее. Ни у одного из пяти членов нашей семьи нет ярко выраженных симптомов», - сказал премьер-министр.

Пашинян сказал, что из его рабочего графика сняты только приемы.