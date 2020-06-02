Зограб Мнацаканян поздравил Масиса Маиляна с переназначением на пост министра иностранных дел Арцаха

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян направил поздравительное письмо Масису Маиляну в связи с его переназначением на должность министра иностранных дел Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Арцаха.

В поздравлении, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с переназначением на должность министра иностранных дел Арцаха. Уверен, что Ваш богатый опыт и профессионализм государственного деятеля во многом будут способствовать дальнейшему развитию Республики Арцах и повышению ее международного кредита.

Полон надежд, что посредством последовательного диалога с Вами нам удастся сделать голос народа Арцаха на международных площадках более слышимым, увеличить вовлеченность властей Арцаха в процесс урегулирования и тем самым повысить эффективность процесса урегулирования карабахского конфликта во благо регионального мира и стабильности.

На этом новом этапе Вашего пребывания на должности желаю новых достижений и успехов в важной миссии представления Арцаха на международной арене”.