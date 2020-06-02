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Ужесточаются меры противоэпидемической безопасности: Полиция Армении

Ужесточаются меры противоэпидемической безопасности: Полиция Армении

Полиция, инспекционные органы и другие государственные структуры на всей территории республики осуществляют службу в чрезвычайном режиме.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Армении, проводятся ежедневные рейды на разных административных территориях столицы, на улицах проверяется наличие масок у граждан, проверяются хозяйствующие субъекты, общественные объекты питания, лица, находящиеся в самоизоляции и т.д.

“С этого момента мероприятия, осуществляемые в направлении противоэпидемической безопасности, будут еще более ужесточены. Правонарушители будут привлекаться к ответственности, установленной законом.

Уважаемые граждане, призываем соблюдать правила противоэпидемической безопасности, носить маски и сохранять социальное расстояние.

Мы вместе сделаем все, чтобы остановить распространение вируса”, - говорится в сообщении полиции.


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