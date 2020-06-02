Премьер-министр Индии пожелал Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления. Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр Индии написал в своем микроблоге в Twitter.

“В этот трудный период пандемии коронавируса желаю здоровья и скорейшего выздоровления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье. Индия будет рядом с Арменией в борьбе против COVID-19”, - написал Нарендра Моди.

1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом, результаты их тестов на коронавирус положительные. Семья премьер-министра Армении изолирована в правительственном особняке.