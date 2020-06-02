Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 24 000 человек
12:47, 2 Июнь, 2020
Число зараженных коронавирусом нового типа в Польше за сутки выросло на 107 человек, скончались еще 7 человек.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения Польши. Общее число зараженных в стране достигло 24 271.
Отмечается, что за все время эпидемии в стране скончались 1 081 человек.
По последним данным, в Польше с диагнозом коронавируса госпитализированы 2 219 человек, 78 470 человек изолированы,11 726 заражены.
С марта в Польше введен эпидемический режим, связанный с распространением коронавирусной инфекции.
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