Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 24 000 человек

Число зараженных коронавирусом нового типа в Польше за сутки выросло на 107 человек, скончались еще 7 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения Польши. Общее число зараженных в стране достигло 24 271.

Отмечается, что за все время эпидемии в стране скончались 1 081 человек.

По последним данным, в Польше с диагнозом коронавируса госпитализированы 2 219 человек, 78 470 человек изолированы,11 726 заражены.

С марта в Польше введен эпидемический режим, связанный с распространением коронавирусной инфекции.