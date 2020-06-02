101-летняя Назани Симонян, проживающая в Норкском доме-интернате, преодолела COVID-19

Из медцентра “Сурб Григор Лусаворич” 2 июня выписана 101-летняя пациентка Назани Симонян, проживающая в Норкском доме-интернате, с предварительным диагнозом новая коронавирусная инфекция.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала PR-менеджер МЦ Цовинар Хачатрян.

“16 мая Симонян Назани, 1919 г. р., с предварительным диагнозом новая коронавирусная инфекция из дома-интерната Норка была доставлена в медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”. В результате обследований была диагностирована коронавирусная болезнь с двусторонней пневмонией. Ее состояние, учитывая возраст, было оценено как тяжелое.

Более недели она находилась в реанимационном отделении, получила соответствующее медикаментозное лечение, после некоторой стабилизации состояния была переведена в блок интенсивной терапии для продолжения лечения”, - отметила Хачатрян и добавила, что после повторного отрицательного ответа теста, после полученного лечения Назани Симонян была полностью вылечена.

По состоянию на 11:00 2 июня в Армении подтверждено 10 009 случаев коронавируса, из которых 3 427 выздоровели

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 6 368 пациентов. Всего было проведено 59 917 тестов. В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 158 летальных исходов.

Зафиксирован 1 случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 56.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян