Армен Саркисян поздравил президента Италии с Днем Республики

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Итальянской Республики Серджио Матарелле по случаю Дня Итальянской Республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“С удовлетворением констатирую, что отношения между Арменией и Италией, развивающиеся в духе партнерства и взаимного доверия, продолжают расширяться, охватывая все новые сферы. Армения всегда придает важность последовательному укреплению и развитию взаимодействия между нашими странами.

Я с особой теплотой вспоминаю все наши встречи. Уверен, что мой предстоящий государственный визит в Италию придаст новый импульс многослойным армяно-итальянским отношениям.

В условиях беспрецедентного кризиса, возникшего вследствие закрытия границ, выражаю свою искреннюю поддержку и содействие дружественному народу Италии. Я высоко ценю усилия Вашей страны по спасению человеческих жизней и смягчению последствий эпидемии. Уверен, что недалек тот день, когда эпидемия будет преодолена, и мы вернемся к своей повседневной нормальной жизни, удвоив совместные обязательства по установлению более крепких отношений между нашими странами и народами”, - говорится в поздравлении президента Саркисяна.