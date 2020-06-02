Проект, регламентирующий сферу межгосударственных пассажирских перевозок, принят в первом чтении

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло законопроект О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об автомобильном транспорте” и прилагаемый и аналогичный проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О государственной границе”.

Как передает Арменпресс, проект депутатов фракции “Процветающая Армения”, Артура Даллакяна, Артема Царукяна и Артура Григоряна предусматривает регламентацию сферы межгосударственных пассажирских перевозок.

Законодательным пакетом предлагается следующее: при межгосударственных пассажирских перевозках, перевозчик должен осуществлять страхование пассажиров от несчастных случаев, что является одним из важнейших условий безопасной поездки и пассажирских перевозок, а также при осуществлении межгосударственных пассажирских перевозок обязательно наличие тахографа.

Согласно соответствующей статье Европейского соглашения “О работе персонала транспортных средств, осуществляющих международные автодорожные перевозки”, после четырех с половиной часов езды водитель должен сделать не менее 45-минутный перерыв, если он не начинает работу с период отдыха. Этот перерыв может проводиться с интервалами в 15 минут, распределенными на время вождения автомобиля или непосредственно после этого периода. Во время перерывов не должна выполняться другая работа.

Проект закона в первом чтении был принят 92 голосами “за” и 6 воздержавшимися.

Норайр Шогикян