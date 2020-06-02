Проект конституционных изменений, отменяющий референдум, получил положительное заключение

Постоянная комиссия Национального собрания по государственно-правовым вопросам дала положительное заключение законодательному пакету О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “О референдуме”.

Как передает Арменпресс, пакет во втором чтении и полностью будет включен в повестку заседаний Национального собрания Армении.

Согласно проекту депутата от фракции “Мой шаг” Ваагна Овакимяна, по окончании чрезвычайного положения будет предоставлена возможность отмены референдума о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда.

Депутат сообщил, что изменения в законе направлены на урегулирование вопроса регламентации продолжительности референдума, а также введение института отмены референдума, обусловленного чрезвычайной ситуацией, что повлияет и на референдум по конституционным изменениям, поскольку в ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, здоровье общества важнее, чем проведение референдума.

Фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” заявили, что проект закона антиконституционен и проблематичен.

На заседании 1 июня пакет законопроектов был принят 83 голосами “за” и 16 “против”.

Референдум по конституционным реформам предлагает прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам был запланирован на 5 апреля, однако не состоялся из-за объявления чрезвычайного положения.

Норайр Шогикян