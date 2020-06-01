COVID-19. В Бразилии более полумиллиона случаев заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 6 млн 294 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 374 тыс. Излечились 2 млн 864 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 837 тыс 830 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 106 тыс 208. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 514 тыс 992. Число смертей составляет 29 тыс 341. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 414 тыс 878, число летальных исходов - 4 тыс 855.

В Испании число подтвержденных случаев – 286 тыс 509. Число смертности в Испании составило 27 тыс 127.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 274 тыс 762, умерших - 38 тыс 489. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 232 тыс 997 человек, смертность - 33 тыс 415. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 191 тыс 605. Скончались 5 тыс 415 больных.

Во Франции – 188 тыс 882 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 тыс 802.

В Германии – 183 тыс 515 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 605. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Она замыкает десятку стран. Общее число заразившихся - 164 тыс 476, смертей - 4 тыс 506.

Число подтвержденных случаев в Турции – 163 тыс 942, скончались 4 тыс 540.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 154 тыс 445 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 878. За Ираном следуют Чили - 99 тыс 688 инфицированных, Канада -90 тыс 947, Мексика - 90 тыс 664, Саудовская Аравия - 87 тыс 142. Саудовская Аравия по числу инфицированных лидирует среди арабских стран.

Страна, где произошла вспышка пандемии – Китай - семнадцатая. В Китае - 87 тыс 017 инфицированных, 17 новых случаев, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса

В Грузии 794 подтвержденных случая, скончались 12 человек.

В Катаре 58 тыс 433 подтвержденных случаев, смертность - 58. Число заразившихся в ОАЭ достигло 34 тыс 557, здесь зарегистрировано 264 случая смерти.

Число инфицированных в Кувейте достигло 27 тыс 762 человек, погибших – 220. В Египте – 24 тыс 985 случаев, здесь скончались 959 человек. Число инфицированных в Ираке – 6 тыс 439, смертность - 205. В Ливане зарегистрировано 1 233 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 27. Число заразившихся в Сирии достигло 123. Скончались 5 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.