Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Азиатские индексы - 01-06-20

Азиатские индексы - 01-06-20

ТОКИО, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.00% и составил 22062.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.24% и составил 1568.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.77% и составил 2915.43 пункта, а HANG SENG вырос на 1.85% и составил 23732.52 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации