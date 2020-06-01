Азиатские индексы - 01-06-20

ТОКИО, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.00% и составил 22062.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.24% и составил 1568.75 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.77% и составил 2915.43 пункта, а HANG SENG вырос на 1.85% и составил 23732.52 пункта.