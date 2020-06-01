Генрих Мхитарян опубликовал фото с сыном

Полузащитник сборной Армении по футболу и итальянского клуба "Рома" Генрих Мхитарян опубликовал фото со своим сыном.

Как сообщает Арменпресс, Мхитарян этой фотографией поздравил сына по случаю Международного дня защиты детей и написал: “Семья в первую очередь!”

Первенец Генриха Мхитаряна родился 4 марта этого года в Риме. В честь отца Генриха Мхитаряна, легендарного футболиста Гамлета Мхитаряна, ребенка назвали Гамлетом.