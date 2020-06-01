Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с Днем рождения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил Никола Пашиняна с Днем рождения. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании говорится:

“Дорогой Никол, хочу поздравить Вас с Днем рождения, пожелать здоровья, всех благ и успехов в Вашем чрезвычайно ответственном и сложном деле.

Пользуясь случаем, выражаю надежду, что существующие между Грузией и Арменией тесные связи и отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимопонимании, в будущем также будут расширяться и развиваться во благо наших народов и с учетом интересов наших стран.

Хочу еще раз заверить мое глубокое уважение к Вам и выразить свою готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами.

Господин премьер-министр, вновь от всего сердца поздравляю Вас, искренне желаю здоровья, успехов и всех благ”.