Депутат НС РА сигнализирует: протурецкие группировки в Сирии нацелились на езидов

Депутат парламента Армении, езид по происхождению Рустам Бакоян предупреждает, что езидская община в сирийском городе Африн стала мишенью спонсируемых Турцией группировок.

Как передает Арменпресс, об этом Бакоян написал на своей странице в Facebook.

«Сирийские радикальные группировки, спонсируемые турецким правительством, взяли под контроль регион Африна, включая езидские деревни в этом районе. Эти группировки совершают зверства против езидов, заставляя их менять свою религию и депортируя их, создавая при этом условия для демографических изменений в регионе», - написал Бакоян.

Депутат отметил, что эти радикальные исламистские группировки недавно разрушили многие езидские святыни, разграбили и сожгли езидские деревни и поселения, что считается военным преступлением.

«Эти группировки заставляют езидов в регионе посещать исламские мечети. Некоторые езидские святыни в Африне превращены в мечети. В отношении езидских женщин и детей совершаются жесточайшие зверства», - сказал он.

Рустам Бакоян также опубликовал фотографию езидской девочки, убитой протурецкими группировками, спонсируемыми Турцией.