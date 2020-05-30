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Депутат НС РА сигнализирует: протурецкие группировки в Сирии нацелились на езидов

Депутат НС РА сигнализирует: протурецкие группировки в Сирии нацелились на езидов

Депутат  парламента Армении, езид по происхождению Рустам Бакоян  предупреждает, что езидская община в сирийском городе Африн стала мишенью спонсируемых Турцией группировок.

Как  передает Арменпресс, об этом Бакоян написал на  своей странице   в Facebook.

 «Сирийские радикальные группировки, спонсируемые турецким правительством, взяли под контроль регион Африна, включая езидские деревни в этом районе. Эти группировки  совершают зверства против езидов, заставляя их менять свою религию и депортируя их, создавая при этом  условия для демографических изменений в регионе», - написал Бакоян.

Депутат отметил, что эти радикальные исламистские группировки недавно разрушили многие езидские святыни, разграбили и сожгли езидские деревни и поселения, что считается военным преступлением.

«Эти группировки заставляют езидов в регионе посещать исламские мечети. Некоторые езидские святыни в Африне  превращены в мечети.  В отношении езидских женщин и детей совершаются  жесточайшие зверства», - сказал он.

Рустам Бакоян также опубликовал фотографию езидской девочки, убитой протурецкими группировками, спонсируемыми Турцией.

 


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