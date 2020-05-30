В России за день подтверждено 8952 случая COVID-19

За последние 24 часа число случаев коронавирусной инфекции в России увеличилось на 8952, 181 человек умер, а 8212 выписаны из больниц.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В то же время у 3747 (41,9%) инфицированных нет клинических проявлений. Новые случаи были зарегистрированы в 83 регионах. Наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве - 2367 человек. В Московской области было обнаружено 735 инфицированных, 365 в Санкт-Петербурге, 289 в Нижегородской области, 261 в Свердловской области, 167 в Ханты-Мансийском автономном округе.

С начала эпидемии общее число инфицированных достигло 396 575 человек, 4555 пациентов умерло и 167 469 человек вылечились.

Президент России Владимир Путин объявил, что страна уже достигла пика коронавируса. Во многих областях ограничения на использование эпидемии постепенно снимаются.

Режим самоизоляции и паспортов в Москве продлен до 14 июня.

Подготовила Лилит Демурян