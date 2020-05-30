В Армении дороги в основном проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что по положению на 08:15 часов 30-го мая, на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД РА сообщает, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.