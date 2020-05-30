Генпрокуратура Армении разъяснила решение ЕСПЧ по делу Роберта Кочаряна

Генеральная прокуратура Республики Армения разъяснила консультативное заключение Европейского суда по правам человека по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна.

Арменпресс представляет разъяснение Генеральной прокуратуры РА ․

«Многие СМИ обратились с просьбой высказать свою позицию по решению Большой Палаты Европейского Суда по правам человека 29 мая 2020 года - на основании заявления Конституционного Суда РА. Учитывая большой общественный интерес, а также тот факт, что защита подсудимого Р.Кочаряна с поразительной скоростью, не дожидаясь публикации этого консультативного заключения и официального перевода, поспешила сделать весьма односторонние, по сути, манипулятивные комментарии по этому поводу, снова пытаясь прозондировать общественное мнение, мы вынуждены выступить с краткими общими объяснениями, основываясь на сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ, и представить его неофициальный перевод.

Конституционный суд Республики Армения своим решением ПРКС РА-82 18 июля 2019 г. в соответствии со статьей 16 (1) Конвенции о защите прав человека и основных свобод обратилась в ЕСПЧ, представив 4 вопроса (чтобы не осложнять разъяснение и поскольку вопросы уже опубликованы, они не будут указано).

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в своем консультативном решении единогласно согласился с тем, что на первые два вопроса невозможно ответить из-за отсутствия логической связи между обсуждаемым вопросом и конкретными обстоятельствами рассматриваемого дела.

Что касается третьего поднятого вопроса, ЕСПЧ установил, что закон, который использует общую ссылку (blanket reference) или метод «законодательной ссылки» для криминализации действий или неправомерных действий, сам по себе не является несовместимым со статьей 7. Положение, упомянутое в совместном чтении, следует дать лицам возможность, в случае необходимости, с помощью юридических консультаций предсказать, какое поведение приведет к уголовной ответственности.

Среди прочего, наиболее эффективный способ обеспечения предсказуемости и определенности состоит в том, чтобы ссылка была ясной и в положении ссылки определялись элементы преступления.

Другими словами, Большая Палата ЕСПЧ не рассматривает как противоречащее Конвенции положение Уголовного кодекса как blanket общей конституционной нормы, снова ссылаясь на общее правило правовой определенности и предсказуемости.

В данном случае это относится к части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА, где делается ссылка на положения Конституции РА. Этот общеизвестный принцип уголовного права, выраженный упомянутой позицией Большой палаты ЕСПЧ, сам по себе лежит в основе обвинения Р.Кочаряна.

Касаясь четвертого поставленного вопроса, следует учитывать, что Большая Палата ЕСПЧ правомерно подчеркнула, что прокуратура РА неоднократно повторяла в своих позициях, что при оценке применения обратной силы к закону следует учитывать обстоятельства конкретного дела, а не руководствоваться абстрактными понятиями.

Мы неоднократно повторяли и доказывали, что тот факт, является ли недавно предусмотренная уголовно-правовая норма в уголовном праве смягчающим или отягчающим по сравнению с другой нормой, зависит от обстоятельств дела: одна и та же норма уголовного права может иметь разные смягчающие или усугубляющие значения для разных лиц по сравнению с ее предыдущей формулировкой, в зависимости от того, какое конкретное деяние предъявляется лицу, содержит ли оно признаки, определенные предыдущей формулировкой нормы уголовного права, или нет.

В этом контексте, поскольку лицо, обвиняемое в нарушении конституционного строя, было конкретно обвинено в уголовном деле, которое рассматривалось как преступление - как в 2008 году, так и в настоящее время, в соответствии со статьей 300.1 Уголовного кодекса РА, следовательно, по статье Уголовного кодекса РА установленную норму, нельзя считать отягчающей.

Отсюда следует, что консультативное заключение Большой Палаты подтверждает, что действия, предпринятые органами уголовного преследования, до сих пор были и остаются законными».