Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании 

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании Педро Санчесу по случаю десятков тысяч жертв в результате пандемии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Позвольте от имени армянского народа и от себя лично выразить глубочайшие соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Испании по случаю десятков тысяч жертв в результате пандемии. Уверен, что благодаря международному сотрудничеству и совместным усилиям человечество вскоре сможет преодолеть этот вызов.

Желаю Вам и дружественному народу Испании сил, терпения и стойкости духа”.