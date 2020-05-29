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Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании 

Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании 

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования председателю правительства Испании Педро Санчесу по случаю десятков тысяч жертв в результате пандемии. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Позвольте от имени армянского народа и от себя лично выразить глубочайшие соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Испании по случаю десятков тысяч жертв в результате пандемии. Уверен, что благодаря международному сотрудничеству и совместным усилиям человечество вскоре сможет преодолеть этот вызов.

Желаю Вам и дружественному народу Испании сил, терпения и стойкости духа”.


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