COVID-19. Индия обошла Китай по количеству погибших. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число людей, зараженных новым типом коронавирусной инфекции в мире, COVID-19, превысило 5 миллионов 909 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 362 тысячи человек. Выздоровело 2 миллиона 583 тысячи 004 человека.

В Соединенных Штатах (на первом месте) 1 миллион 768 тысяч 461 подтвержденных случаев. Число погибших здесь 103.330. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире.

По количеству подтвержденных случаев на втором месте Бразилия — 438 812, а число смертей - 26 764. На втором месте Россия, где в общей сложности 379 051 человек инфицирован коронавирусом. 4142 умерли от инфекции.

Количество подтвержденных случаев в Испании составляет 284 986. Смертность составляет 27.119.

Следующим по количеству инфицированных людей является Соединенное Королевство с общим числом 269 127 случаев. Число погибших составляет 37 837 человек. По уровню смертности Соединенное Королевство является первым в Европе и вторым в мире после Соединенных Штатов.

За Соединенным Королевством следует Италия, где общее число людей, инфицированных коронавирусом, составляет 231 732 человека, а число умерших - 33 142 человека. За Италией следует Франция, где число инфицированных в этой европейской стране составляет 186 238, а число погибших - 28 662 человека.

В Германии подтверждено 182 452 случая. 8 тысяч 570 человек погибли здесь от инфекции. Индия обогнала Турцию по количеству зараженных людей, заняв 9 место. Здесь было подтверждено 165 799 случаев заражения, 4711 человек умерли. Турция замыкает первую десятку стран с 160 979 зараженными и 4 461 погибшими.

Количество подтвержденных случаев в Иране составляет 143 849. Число погибших составляет 7627 человек. Что касается количества инфицированных, за Ираном следует Перу с 141 779 случаями, за которым следует Канада с 88 512 случаями. За Канадой следует Чили, которая обогнала Китай - страну происхождения. Общее количество случаев в Чили составляет 86 943. В Китае нет новых случаев этой инфекции. Общее количество подтвержденных случаев составляет 82 995, из которых 78 291 выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 738, с момента вспышки погибли 12 человек.

Количество подтвержденных случаев в Катаре, которые обошли ОАЭ по количеству зараженных людей из арабских стран, составляет 50 тысяч 914, количество погибших - 33. Общее количество зараженных людей в ОАЭ составляет 32 532, а число погибших - 258.

Число погибших в Кувейте возросло до 24 112, а число погибших - до 185. В Египте подтверждено 20 793 случая заболевания, 845 человек умерли. В Ираке было 5457 инфекций и 179 смертей. В Ливане подтверждено 1168 случаев заражения. Смертность составляет 26. Число зараженных людей в Сирии достигло 122. 4 человека погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.