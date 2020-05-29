Европейские индексы - 28-05-20

МОСКВА, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.06% и составил 11781.13 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.76% и составил 4771.39 пункта, британский FTSE вырос на 1.21% и составил 6218.79 пункта, а российский RTSI вырос на 2.44% и составил 1241.77 пункта.