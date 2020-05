Желаем независимой Армении долгой жизни — поздравление министра ИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил армян всего мира с Днем Республики.

Как передает Арменпресс, министр разместил свои поздравления в микроблоге в Twitter.

«От всей души поздравляю наших армянских друзей со всего мира с празднованием Дня Первой Республики Армении. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление и укрепление более тесного сотрудничества между нашими странами и народами», - пишет Линас Линкявичюс.

Warm greetings to our Armenian friends around the world celebrating the 1st Republic Day! Looking forward to working closely and strengthening cooperation between our countries and people.

В конце своего послания министр написал: «Желаем независимой Армении долгой жизни».

Warm greetings to our Armenian friends around the world celebrating the 1st Republic Day! Looking forward to working closely and strengthening cooperation between our countries and people. Մաղթում ենք երկար կյանք անկախ Հայաստանին: pic.twitter.com/uqcljAlP4a — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 28, 2020

28 мая Армения и мировое армянство празднуют 102-ю годовщину Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. с победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

102 года назад в этот день недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против врага – на защиту последней пяди родной земли, во имя существования самого народа. Сардарапатское сражение стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту битву встал весь народ. Вместе с воинами плечо к плечу сражались старики, женщины, дети.

Этой битвой, этой победой над турецким войском армяне остановили турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тифлисе, после падения Закавказской демократической федеративной республики, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Каджазнуни, последним – Симон Врацян. Первая республика просуществовала всего 2 года – до 2 декабря 1920г. В это время в Ереван вошли части 11-й Красной армии, и была установлена советская власть.

К 50-летию исторического сражения 22-28 мая 1918г. состоялось открытие Сардарапатского мемориала. Он построен в том самом месте, где и произошло сражение при Сардарапате.

Норайр Шогикян