Մաղթում ենք երկար կյանք անկախ Հայաստանին. Լիտվայի ԱԳ նախարարը շնորհավորել է Հանրապետության օրը

ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչիուսը ամբողջ աշխարհի հայերին շնորհավորել է Հանրապետության օրվա առթիվ: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ նախարարն իր շնորհավորանքը տեղադրել է «Թվիթեր»-ի միկրոբլոգում:

«Ի սրտե շնորհավորում եմ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը տոնող ամբողջ աշխարհի մեր հայ ընկերներին: Ակնկալում ենք, որ էլ ավելի կամրապնդվի և կամրանա մեր երկրների և ժողովուրդների միջև սերտ համագործակցությունը»,- գրել է Լինկևիչիուսը:

Warm greetings to our Armenian friends around the world celebrating the 1st Republic Day! Looking forward to working closely and strengthening cooperation between our countries and people. Մաղթում ենք երկար կյանք անկախ Հայաստանին: pic.twitter.com/uqcljAlP4a