Артур Миранян покидает «Пюник»
11:44, 28 Май, 2020
Полузащитник «Пюника» Артур Миранян из сборной Армении по футболу покидает клуб.
Как передает Арменпресс, футболист пишет об этом на своей странице в Instagram. «Это было хорошее время для меня в Пюнике. Спасибо тебе за все. «Желаю Пюнику следующих успехов», - написал он.
Артур Миранян присоединился к «Пюнику» в 2018 году. В сезоне 2014/15 он сыграл в нескольких матчах за Вардар в Македонии. В прошлом Миранян был членом молодежной сборной Армении и Украины.
В нынешнем сезоне Миранян принял участие в 13 играх, забил 6 голов и стал автором голевого паса.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен