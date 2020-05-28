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Артур Миранян покидает «Пюник»

Артур Миранян покидает «Пюник»

Полузащитник «Пюника» Артур Миранян из сборной Армении по футболу покидает клуб.

Как  передает Арменпресс,  футболист пишет об этом на своей странице в Instagram. «Это было хорошее время для меня в Пюнике. Спасибо тебе за все. «Желаю Пюнику следующих успехов», - написал он.

Артур Миранян присоединился к «Пюнику» в 2018 году. В сезоне 2014/15 он сыграл в нескольких матчах за Вардар в Македонии. В прошлом Миранян был членом молодежной сборной Армении и Украины.

В нынешнем сезоне Миранян принял участие в 13 играх, забил 6 голов и стал автором голевого паса.

Подготовила Варвара Айрапетян   


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