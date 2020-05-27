В резиденции президента состоялась церемония награждения

Указами президента Республики Армения Армена Саркисяна группа представителей судебной, оборонной, госслужбы и других сфер была удостоена высоких государственных наград и почетных званий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в резиденции президента 27 мая состоялась церемония награждения. Поздравляя присутствующих с наступающим Днем Республики, а также с получением высоких государственных наград и званий, президент пожелал всем здоровья и отметил:

«Это высокая оценка вашего многолетнего труда. Желаю вам вносить дальнейший вклад в укрепление нашего государства и государственного порядка. Уверен, что вы будете выполнять свою работу с высокой ответственностью и высоким качеством».