На Мальдивах разработали новые правила для туристов

На Мальдивах разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19, сообщает АТОР. Правительство Мальдив утвердило "Руководство по безопасному туризму", регулирующее работу курортов и правила тестирования прибывающих в страну гостей

Страна будет открыта для супер-яхт и частных самолетов уже в июне. Также к июню Мальдивы начнут принимать коммерческие рейсы. Всем прибывающим будет делаться тест на COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Туристы смогут отдыхать только в отелях со специальной курортной лицензией нового типа. Они выдаются гостиницам, отвечающим определенным требованиям. Так лицензированные курорты должны зарезервировать 10 процентов номеров для возможной изоляции гостей и быть готовыми ввести карантинный режим.

Персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции. Наличие врача и медсестры – обязательно.

Все прибывающие на курорт должны будут находиться в своих номерах до тех пор, пока не будут получены результаты PCR-теста на COVID-19. О сроках пока не сообщается.