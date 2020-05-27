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Полиция Армении призывает в ближайшие нерабочие дни воздержаться от массовых мероприятий

Полиция Армении призывает в ближайшие нерабочие дни воздержаться от массовых мероприятий

Полиция Армении распространила заявление, в котором призывает граждан в ближайшие нерабочие дни воздержаться от массовых мероприятий. «Арменпресс» представляет заявление Полиции Армении

“В нерабочие дни в республике принято организовывать паломничества, походы, праздники, встречи и другие массовые мероприятия.

С целью предотвращения возможного распространения вируса полиция призывает воздержаться от массовых мероприятий.

Для недопущения нарушений, в местах паломничества будут установлены полицейские наряды, в частности, на территориях, прилегающих к часовне Святого Ованеса Калтахчи, в Агавнаванке, в Гошаванке, в Айраванке, в Караванке, в Цахкеванке, в Гегардаванке, в Амберде и в других святых местах и на территориях других достопримечательных мест - Шрештасаре, в заказнике Шинаога, вблизи водопадов Шарашского и Хосровского лесове и в других местах.

Уважаемые граждане, исходя из безопасности для здоровья всех нас, призываем организовать свой отдых, не нарушая решения коменданта”.


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