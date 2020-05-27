Чтобы разгрузить судебную систему Армении, в закон будут внесены изменения

Правительство одобрило проект О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения. Заместитель министра юстиции Рафик Григорян, представляя проект, отметил, что проектом устанавливается, что независимо от наличия иска строительство не приостанавливается автоматически, оно приостанавливается при наличии соответствующих оснований.

“Одним из наших стратегических направлений является законная чистка всех тех возможных коридоров, которые загружают судебную систему случаями злоупотребления определенным правом”, - сказал Григорян.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян отметил, что этот проект имеет долгую и печальную историю. “В Армении существует практика, когда известные механизмы ограничения людей перестают действовать, появляются сотни случаев, когда кто-либо, вплоть до прохожего, очень преувеличивая по поводу строительства, обращается в административный суд, оно этой причине приостанавливается. На данный момент у нас остановлены стройки порядка 450 млн долларов”, - сказал премьер, добавив, что и сейчас суд будет иметь возможность приостановить строительство, но не автоматически, а в каждом отдельном случае при представлении ходатайства, и если оно обосновано, то будет принято решение о приостановлении”, - отметил Пашинян.