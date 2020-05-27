В Армении подтверждено 372 новых случая COVID-19, выздоровели 35 пациентов

По состоянию на 11:00 27 мая в Армении подтверждено 7 774 случаев коронавируса, 3 255 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 4 377 пациентов. Всего было проведено 53 678 тестов. Выявлено 372 новых случаев заражения, 35 пациентов выздоровели.

По общему счету зафиксировано 98 случаев смерти из-за коронавируса (увеличились на 7).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались пациенты: женщины: 85 лет, 78 лет, 69 лет, 60 лет, 66 лет, мужчины: 76 лет, 56 лет. Они имели сопровождающие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 5 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 44.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян