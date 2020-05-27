COVID-19: число смертей в мире превысило 350 000 человек, 100 000 - в США: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 686 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 352 000. Излечились 2 млн 430 788 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 725 275 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 100 572. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 394 507. Число смертей составляет 24 593. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 362 342, число летальных исходов - 3 807.

В Испании число подтвержденных случаев – 283 389. Число смертности в Испании составило 27 117.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 265 227, умерших - 37 048. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 230 555 человек, смертность - 32 955. Во Франции – почти 183 000 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 530.

В Германии – 181 288 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 948.

Число подтвержденных случаев в Турции – 158 762, скончались 4 397.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 151 876. Скончались 4 365 больных.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 139 511 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 508. За Ираном по числу инфицированных следует Перу – 129 751 заболевших.

В Канаде 86 647 подтвержденных случаев, больше, чем в Китае. В стране, где произошла вспышка пандемии, в Китае - 82 993 инфицированных, 1 новый случах, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни нет случаев смерти от коронавируса

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 732, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 47 207 подтвержденных случаев, смертность - 28. Число заразившихся в ОАЭ достигло 31 086, здесь зарегистрировано 253 случая смерти.

В Кувейте - 22 575 случаев заражения, зарегистрировано 172 летальных случая. В Египте – 18 756 случаев, здесь скончались 797 человек. Число инфицированных в Ираке – 4 848, смертность - 169. В Ливане зарегистрировано 1 140 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 121. Скончались 4 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.