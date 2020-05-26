Премьер подчеркнул важность продолжительного развития потенциала в сфере чрезвычайных ситуаций

Под председательством Никола Пашиняна продолжаются слушания отчетов деятельности органов государственного управления Республики Армения за 2019 год. С отчетным докладом выступило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян представил выполненные в отчетном году работы в рамках Программы мероприятий деятельности правительства Республики Армения на 2019-2023 годы. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Армении и Японским агентством международного сотрудничества региональные подразделения служб спасения МЧС в Сюникской, Лорийской и Ширакской областях (18 пожарно-спасательных бригад) пополнились противопожарным оборудованием. Это пополнение направлено на развитие возможностей быстрого реагирования, эффективную организацию противопожарных работ.

Осуществлен периодический мониторинг опасных мест оползней в стране, 14 из 133 активных оползней являются наиболее опасными, и в настоящее время проводится их инструментальное исследование.

Согласно отчету Феликса Цолакяна, в 2019 году МЧС выступило с законодательными инициативами, направленными на решение существующих проблем в области чрезвычайных ситуаций. Правительство Республики Армения решением от 23 января 2020 года утвердило Проект пилотной программы оценки сейсмической уязвимости многоквартирных жилых домов в городе Джермук Вайоцдзорской области. Цель проекта - оценить уязвимость зданий и представить предложения по каждому типу зданий.

Разрабатывается концепция обеспечения технической безопасности лифтового хозяйства и государственного регулирования. Была представлена стратегия развития МЧС, одобрен законопроект “О материальном резерве” и смежные законопроекты. Разработаны также законодательные инициативы по национальной стратегии управления рисками стихийных бедствий, обеспечения технической безопасности и опасным производственным объектам.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в 2019 году классифицировало общины на основе отчетов об опасностях, уязвимостях и возможностях, а также произвело классификацию мер по снижению риска бедствий в общинах. Академия антикризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям провела тренинги по правилам поведение населения в чрезвычайных ситуациях для 1038 слушателей из учебных заведений Еревана и областей, а также стажировку прошли спасательные отряды гражданской обороны 11 приграничных общин Тавушской области.

Министр Цолакян также коснулся осуществленных в 2019 году реформ. В частности, зарплаты спасателей увеличились в среднем на 30%. С 1 января 2020 года в связи с увеличением минимальной заработной платы в Армении увеличились на 20% зарплаты 127 работников ГНКО "Служба по гидрометеорологии и активным воздействиям на атмосферные явления", получающих минимальную заработную плату.

Повышена заработная плата преподавателей Государственной академии кризисного управления МЧС. Улучшены условия труда сотрудников Спасательной службы, в результате чего возросла привлекательность работы в структуре. Сотрудники Спасательной службы были обеспечены рабочей формой более высокого качества. В зданиях 32 пожарно-спасательных бригад осуществлены капитальные ремонтные работы. На территории Армяно-российского центра гуманитарного реагирования совместно с российской стороной ведется строительство полигона для спасателей. Осуществлена инвентаризация структур гражданской обороны, увеличены их фонды: с этой целью по решению правительства была создана межведомственная рабочая группа.

Также был представлен процесс выполнения данных министерству по чрезвычайным ситуациям поручений.

Премьер-министр Пашинян в целом выразил удовлетворение работой МЧС и подчеркнул важность развития потенциала по ряду направлений.

В частности, были затронуты пожарная ситуация в Республике Армения и работы по пожаротушению. В ответ на вопрос премьер-министра, руководство МЧС представило имеющиеся возможности, было отмечено, что общие технические возможности позволяют на должном уровне организовать работы по пожаротушению, но существует проблема технического переоборудования и оснащения, особенно в сфере лесного пожаротушения. Никол Пашинян подчеркнул необходимость в оборудовании для тушения пожаров в лесных районах и поручил совместно работать над увеличением возможностей в сфере тушения лесных пожаров и пожаротушения в целом.

Коснувшись ситуации с оползнями, премьер-министр подчеркнул важность быстрого проведения инструментальных исследований. Премьер-министр поручил начать процесс и обеспечить его непрерывность с развитием и применением как профессиональных, так и технических возможностей.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость модернизации и развития лифтового хозяйства, поручив держать в центре внимания разработку концепции и работать совместно с мэрией Еревана, которая реализует эффективную программу в этой области.

Был также обсужден вопрос управления структурами гражданской обороны. Никол Пашинян подчеркнул важность надлежащего выполнения функций гражданской обороны и поручил разработать стратегические решения для постоянного улучшения существующей в этой сфере инфраструктуры. Были также затронуты другие вопросы, связанные с эффективной организацией экспертиз технической безопасности, разработкой дорожной карты для решения проблем в области чрезвычайных ситуаций и др.

Глава правительства также коснулся выполнения поручений, данных аппаратом премьер-министра, подчеркнув важность соблюдения государственными органами дисциплины.