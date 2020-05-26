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В Ереване в ежедневном режиме проводится дезинфекция транспорта: начальник управления транспорта

В Ереване в ежедневном режиме проводится дезинфекция транспорта: начальник управления транспорта

В Ереване, в соответствии с инструкциями коменданта, в ежедневном режиме обязательно проводится  дезинфекция общественного транспорта, вагонов метро и станций.

Как передает «Арменпресс», и. о. начальника управления транспорта мэрии Еревана Эдгар Галстян представил:

“Все транспортные средства, работающие в общине Ереван, дезинфицируются специализированной структурой. Частный сектор осуществляет дезинфекцию собственных транспортных средств за свой счет. В соответствии с указанием коменданта, в подвижных составах всех транспортных средств установлены емкости с алкогелем.  Водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках. Контроль осуществляют полиция и инспекционный орган, сотрудничая также и с мэрией Еревана”, - отметил Галстян”.

По его словам, в результате проведенных проверок выявляются и нарушения, однако их не много. Галстян сообщил, что 24 мая полиция обнаружила 2 нарушителей, а 25 мая на особо охраняемую территорию были перевезены  3 автобуса.

В основном, дезинфекции по окончании маршрута, транспортные организации осуществляют на свои средства.

Лилит Демурян


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