В Национальном собрании Армении началось очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания следующие вопросы.

Депутаты во втором чтении обсудят законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О банковской тайне”, о внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О лекарствах” и ряд других законопроектов.

В повестке дня также обсуждения годового отчета о деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2019 год, отчета о деятельности прокуратуры Республики Армения в 2019 году, отчета о деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения в 2018 - 2019 годах.

Парламент обсудит также проект закона О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Армения, пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О службе в полиции” и другие законодательные инициативы.

Анна Григорян