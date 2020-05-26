Состояние 250 человек, инфицированных коронавирусом, оценивается как тяжелое, 48 - крайне тяжелое

В Армении состояние 250 человек, инфицированных коронавирусом, оценивается как тяжелое, 48 – как крайне тяжелое, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По состоянию на 11 часов 25 мая в Армении подтверждено 7 113 случаев коронавирусной болезни, 3 145 из которых выздоровели. В общей сложности было проведено 51 594 теста. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 3 842 пациента. Летальных исходов - 87.

Зафиксировано еще 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила по причине другой болезни. Таких случаев 39.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян