COVID-19. Число инфицированных превысило 5 млн 525 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 525 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 347 тыс. Излечились 2 млн 315 тыс 909 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 686 тыс 807 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 99 тыс 311 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 365 тыс 213. Число смертей составляет 22 тыс 746. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 353 тыс 427, число летальных исходов – 3 633. За день здесь зафиксировано более 8 тыс новых случаев.

В Испании число подтвержденных случаев – 282 тыс 852. Число смертности в Испании составило 28 тыс 752.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 259 тыс 559, умерших - 36 тыс 793. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 229 тыс 858 человек, смертность - 32 тыс 785. Во Франции – 182 тыс 584 подтвержденных случая, число летальных исходов – 28 тыс 367. В Германии – 180 тыс 505 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 382.

Число подтвержденных случаев в Турции – 156 тыс 827, скончались 4 тыс 340.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 140 тыс 138. Скончались 4 тыс 041 больных.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 137 тыс 724 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 тыс 451. За Ираном по числу инфицированных следует Перу – 119 тыс 959 заболевших.

В Канаде 84 тыс 699 подтвержденных случаев, больше, чем в Китае. В стране, где произошла вспышка пандемии - 82 тыс 985 инфицированных, новых случаев 11, скончались 4 634 человека.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 731, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 45 тыс 465 подтвержденных случаев, смертность - 26. Число заразившихся в ОАЭ достигло 29 тыс 485, здесь зарегистрировано 245 случаев смерти.

В Кувейте - 21 тыс 967 случая заражения, зарегистрировано 165 летальных случаев. В Египте – 17 тыс 265 случаев, здесь скончались 764 человек. Число инфицированных в Ираке – 4 тыс 469, смертность - 160. В Ливане зарегистрировано 1 119 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 106 человек. Скончались 4 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.

В Черногории сообщили о победе над коронавирусом

Черногория успешно победила коронавирус, в стране не осталось выявленных зараженных, констатировал президент страны Мило Джуканович.

Институт общественного здоровья страны ранее информировал, что впервые за 68 дней в балканской республике не выявили ни одного нового случая заражения, а по сведениям ведомства, выздоровели все ранее проходившие лечение.

"Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности – жизни людей", – написал Джуканович в Twitter.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря "высокому уровню ответственности госорганов Черногории и общества в целом". Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.

Первые туристы из Чехии прибыли на отдых в Хорватию

Первые туристы из Чехии прибыли в четверг на автомашинах на отдых в Хорватию, преодолев по дороге почти без задержек границы Австрии и Словении, сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж.

"В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тысяч граждан Чехии, годом раньше – более 810 тысяч. До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому не случайно именно с властей Загреба правительство Чехии под сильным давлением нашей Ассоциации туроператоров начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж.

По словам Папежа, в Чехии и в Хорватии пандемия коронавируса развивалась практически одинаково, с небольшим количеством заразившихся и умерших, и об окончании большинства карантинных мер правительства обеих стран заявили почти одновременно. Поэтому их премьеры быстро договорились об условиях возвращения к туризму.

Папеж напоминает о том, что с понедельника возобновила полеты авиакомпания CSA Czech Airlines - "Чешские авиалинии".

В Италии возобновили работу бассейны и тренажерные залы

Итальянцы с понедельника получили новую порцию послаблений режима "коронавирусных" ограничений: для них открылись бассейны, тренажерные залы и спортивные центры.

Их работа возобновилась почти по всей стране за исключением некоторых областей: в Ломбардии спортивные учреждения откроются 31 мая, а на юге в Базиликате – 3 июня.

Необходимость соблюдения жестких правил гигиены и социальной дистанции привела к тому, что попасть в свой фитнес-центр можно только по предварительной записи. Тренировку ограничат по времени: так, спортивный зал, клиентом которого является корреспондент РИА Новости, обозначил ее максимальный срок в полтора часа.

Крупный фитнес-центр за несколько дней до открытия распространил среди посетителей свод новых правил посещения: среди прочего выделяется требование приходить уже в спортивной форме. После тренировки разрешается принять душ.

Власти Японии планируют компенсировать туристам часть затрат на поездку

Власти Японии планируют компенсировать иностранным туристам часть затрат на поездку, сообщает АТОР. Агентство по туризму Японии (JTA) предложило план предоставления субсидий для отрасли в размере 12,5 миллиарда долларов. Глава организации Хироши Табата рассказал, что средства нужно потратить на привлечение иностранных путешественников. Начало реализации этой идеи намечено на июль, пишет издание Simple Flying.

Пока детали разработанного плана не обнародованы, однако The Japan Times сообщает, что агентство хочет покрывать затраты гостей на 50 процентов от стоимости их путешествия.

Специалисты предполагают, что схема "компенсации" может быть в целом похожа на ту, которую предложила в прошлом месяце Сицилия. Власти итальянского острова объявляли о намерениях оплачивать туристам половину стоимости авиаперелета и треть цены проживания в отеле.

Минздрав Узбекистана не исключил возврата к жесткому карантину

Власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если число инфицированных коронавирусом COVID-19 будет расти, заявил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Баходыр Юсупалиев.

"Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину", - сказал Юсупалиев в интервью интернет-изданию kun.uz. Он отметил, что в последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения.

"В данный момент мы должны быть крайне бдительными. К осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса", - добавил Юсупалиев.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 3180, тринадцать пациентов скончались, 2565 выздоровели. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм - ношения масок, соблюдения социальной дистанции. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

В Японии заявили об отсутствии необходимости в режиме ЧС из-за COVID-19

Необходимости в режиме чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Японии больше нет, заявил в понедельник министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура.

Министр выступил на заседании консультационного совета по ЧС, а вечером, как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявит об отмене режима ограничений для всей страны на пресс-конференции.

"В результате нового анализа и оценок, комплексного рассмотрения ситуации с инфекцией, мы пришли к выводу о том, что необходимости в реализации объявленного режима чрезвычайной ситуации нет во всех префектурах, и мы хотим обсудить его отмену", - сказал Нисимура в эфире телеканала NHK.

Режим чрезвычайной ситуации действовал на территории всей Японии полтора месяца.

В общей сложности позитивная реакция на вирус выявлена у 16 тысяч человек в Японии, более 800 человек скончались от осложнений после заражения COVID-19.

США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ

Власти США отправят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.

"Администрация (США - ред.) передаст Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ от американского народа, чтобы помочь стране с ее медицинскими нуждами. США признают решительные усилия правительства Бразилии (в борьбе с эпидемией - ред.) и в ближайшее время будут укреплять наше партнерство в области обороны и торговли", - говорится в сообщении в Twitter ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом.

По последним данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране зарегистрировано более 360 тысяч случаев коронавируса (второй показатель в мире после США), умерли свыше 22 тысяч человек.